Neuer Personalchef beim Immobiliendienstleister BNPPRE

06.02.2013 | Personalie

Yusuf Yoldas

Bild: BNP Paribas Real Estate

Yusuf Yoldas ist neuer Leiter Personal bei BNP Paribas Real Estate (BNPPRE). Seit dem 7. Januar ist er in Düsseldorf für das Immobilienunternehmen tätig. Er war zuvor unter anderem bei Hochtief.

Yoldas (41) wird mit seinem Team unter anderem die Personalabteilung weiterentwickeln. Erfahrung im Personalwesen hat er in verschiedenen Unternehmen gesammelt: Etwa bei Hochtief, Plus und RWE.

Bevor er zu BNP Paribas Real Estate wechselte, war Yoldas als Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter für Human Resources, IT, Health and Safety und Public Relations bei einem international agierenden Industrieunternehmen beschäftigt. Seine berufliche Karriere startete er bei der Karstadt Warenhaus GmbH, wo er einige Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen beschäftigt war.