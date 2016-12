Neuer Personalchef bei Volkswagen

30.06.2011 | Personalszene

Martin Rosik wird ab 1. Juli in Wolfsburg die Personalleitung der Marke Volkswagen Pkw übernehmen und erhält damit die Personalverantwortung für rund 260.000 Beschäftigte weltweit. Er folgt auf Jochen Schumm, der im Konzern eine neue Funktion übernehmen wird.

Der 49-jährige Rosik kam 2003 in den Volkswagen-Konzern und übernahm bei Audi die Personalleitung des Standorts Neckarsulm. Anfang 2011 wechselte er zu Volkswagen Deutschland nach Wolfsburg. Vor seinem Eintritt in den VW-Konzern war der Diplom-Ökonom in leitenden Personalfunktionen des Konzerns Thyssen Krupp tätig sowie als Leiter des internationalen Personalwesens von Hochtief. Zuletzt war Martin Rosik von 2002 bis 2003 Arbeitsdirektor bei Thyssen Krupp Aufzüge.