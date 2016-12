Neuer Personalchef bei der Oldenburgischen Landesbank

03.02.2012 | Personalszene

Marc Arkenau leitet seit 1. Februar als Direktor der Zentrale die Personalabteilung der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB). Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Hilger Koenig an, der zum 1. Januar als Generalbevollmächtigter in das Management der OLB gerückt ist.

rkenau ist seit rund 25 Jahren bei der OLB beschäftigt. Er war bisher als Mitglied der Geschäftsführung für Privatkunden in der Region Jade tätig. Der Bankkaufmann sammelte nach seiner OLB-Ausbildung umfangreiche Erfahrungen in verschiedensten Positionen innerhalb der Bank. Darüber hinaus hat er sich in den vergangenen Jahren zum Bankbetriebswirt (Frankfurt School) weitergebildet. "Die unterschiedlichen Funktionen während seiner langjährigen Tätigkeit bei der OLB befähigen ihn in besonderer Weise, seine neue Funktion optimal erfüllen zu können", sagt Dr. Achim Kassow, Sprecher des Vorstands.