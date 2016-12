Neuer Personalbereichsleiter bei der BVVG

13.12.2011 | Personalszene

Michael Münzel übernimmt ab dem 1. Januar 2012 die Position des Bereichsleiters Personal in der Zentrale der BVVG Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH in Berlin. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Klaus Erler an, der in den Ruhestand geht.

Der Diplom-Agraringenieur ist seit 1993 in der BVVG in verschiedenen Funktionen in der Zentrale und in der Niederlassung Brandenburg/ Berlin tätig. So leitete er fast sieben Jahre die Gruppe Verkauf/ Verpachtung Prignitz. Seit 2007 ist Münzel Leiter der BVVG-Niederlassung Cottbus. In seiner künftigen Funktion als Personalbereichsleiter in Berlin wird er für die Personal-, Sozial- und Bildungspolitik sowie die Personalverwaltung für knapp 700 Mitarbeiter zuständig sein.

Nach Münzels Wechsel nach Berlin wird Bernd Klages dessen aktuelle Position übernehmen. Der 47-Jährige ist seit 1998 in der BVVG tätig, zuerst als Referent in der Niederlassung Halle und in der Zentrale. Seit 2002 ist der promovierte Agraringenieur Teamleiter im Bereich Verkauf/Verpachtung in der Zentrale und zuständig für Grundsatzfragen des Verkaufs.