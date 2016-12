Neuer Leiter "Personal/Verwaltung" im Bistum Essen

10.10.2011 | Personalszene

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck hat Stefan Hergemöller mit Wirkung vom 1. Oktober zum neuen Leiter des Dezernates "Personal/Verwaltung" im Bischöflichen Generalvikariat Essen ernannt. Damit ist der 41-Jährige für die Verwaltung des nichtpastoralen und die Abrechnung des pastoralen Personals des Ruhrbistums verantwortlich.

Der Diplom-Verwaltungswirt tritt die Nachfolge von Dr. Burkhard Kämper an, der bereits seit dem 1. Juni als Justitiar des Katholischen Büros in Düsseldorf die Interessen der Bistümer in Nordrhein-Westfalen vertritt. Stefan Hergemöller hat bei verschiedenen Bundesbehörden Tätigkeiten im Personalbereich durchlaufen und arbeitete zuletzt bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Ein besonderes Ziel für den neuen Personaldezernenten sei vor allem die Umsetzung wertorientierter Personalarbeit, teilte das Bistum mit.