22.06.2011 | Personalszene

Florian Schade verantwortet seit Anfang März 2011 das Personalmarketing in leitender Position bei der Online Marketing Solutions AG in Eschborn. Zuvor war er als Human Resources Manager bei Fitness First Deutschland tätig.

Der gelernte Betriebswirt und Personalfachkaufmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, den steigenden Personalbedarf der Online Marketing Solutions AG zu decken, da das Online Marketing unter anderem zu den attraktivsten Wachstumsmärkten der kommenden Jahre zählt. In der kurzen Zeit bei der Online Marketing Solutions AG konnte der Personalmarketing-Spezialist seine Tatkraft bereits unter Beweis stellen. So vermittelte Schade dem technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen für Online-Marketing Maßnahmen und Werbung im Internet 40 neue Mitarbeiter.