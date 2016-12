Neuer Human Resources Director bei Carglass

06.09.2011 | Personalszene

Lucio Paolo Torroni erweitert seit dem 1. September das Management Team der Carglass GmbH. Als neuer Human Resources Director und Mitglied der Geschäftsführung verantwortet der 40-Jährige den kompletten Personalbereich beim Kölner Fahrzeugglasspezialisten.

"Ich freue mich darauf, die Carglass-Personalarbeit im Sinne der Unternehmensleitsätze Integrität, Respekt, Vertrauen und Kundenorientierung kontinuierlich weiterzuentwickeln", so Torroni. In seiner Funktion berichtet er künftig direkt an den Carglass-Deutschland-Chef Jean-Pierre Filippini.

Lucio Paolo Torroni verfügt über langjährige Erfahrung auf allen Gebieten des Personalmanagements. Er startete 1999 seine berufliche Laufbahn bei der Fiat Automobil AG in Frankfurt und durchlief dort diverse Funktionen im In- und Ausland. 2006 kehrte der Volljurist als Human Resources Director zur Fiat Group Automobiles Germany AG nach Frankfurt zurück. Zuletzt war der Personalexperte als Leiter Personalmanagement/ Senior HR Business Partner bei der Zürich Beteiligung – Aktiengesellschaft in Köln tätig.