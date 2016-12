Neuer HR Leader South bei der Honeywell Security Group

23.12.2011 | Personalszene

Kai-René Grieshaber ist seit Kurzem HR Leader South bei der Honeywell Security Group. Der 42-Jährige trägt damit die Verantwortung für rund 1.700 Mitarbeiter an den Standorten in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich.

Die Position des HR Leader South wurde im Zuge der Einführung des One Country Models neu geschaffen. Grieshaber war zuvor bereits seit zwei Jahren Human Resources Manager für die Honeywell Security Group in Albstadt und Honeywell Scanning und Mobility in München. In seiner neuen Funktion verantwortet der Wirtschaftspädagoge die strategische HR-Führung, die Mitarbeiterentwicklung und leitet alle Prozesse rund um HR wie Talent-Management, Organisationsdesign, Weiterbildung und Personalplanung. Bevor er zu Honeywell Security gewechselt ist, war er Human Resources Manager bei CNH, einem der weltweit größten Hersteller von Fahrzeugen und Maschinen für die Landwirtschaft und die Baubranche. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Automobilzulieferer Faurecia Interior Systems und Mondine Europe.