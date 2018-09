Oliver Sehorsch ist seit Kurzem HR Director beim Medizintechnikhersteller Covidien Deutschland. Er kommt von der Celesio AG, wo er zuletzt als Head of Total Rewards and HR Processes tätig war.

Sehorsch (42) berichtet in seiner neuen Funktion bei der Covidien Deutschland GmbH an den Vice President Human Resources EMEAI. Der amerikanische Mutterkonzern Covidien plc hat seinen Sitz in Dublin und beschäftigt weltweit mehr als 40.000 Mitarbeiter.

Vor seinem Wechsel zu Celesio war Sehorsch HR Manager bei der Victoria Versicherung und davor Consultant bei Towers Watson.