Neuer HR Director Central & Eastern Europe bei Initial

27.03.2012 | Personalszene

Oliver Leick ist seit Januar HR Director Central & Eastern Europe bei der Initial Textil Service GmbH. In seiner neuen Funktion ist der 46-Jährige für rund 1.800 Mitarbeiter verantwortlich.

Leick kommt von der Epson Deutschland GmbH, wo er als Manager Human Resources und Director Business Administration verantwortlich zeichnete. Der Diplom-Betriebswirt begann seine Karriere 1987 bei der Spedition ILT. Anschließend arbeitete er für kurze Zeit bei der DLS Finanz Service GmbH, bevor er dann in den Personalbereich von Hertie wechselte. Dort war er zuletzt Personalleiter in der Zentrale. Weitere berufliche Stationen in leitenden Funktionen im HR-Bereich führten Leick zur UDV - United Distillers & Vinters GmbH und dem Schwalmtaler Backhaus.