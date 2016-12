Neuer HR Director bei Madvertise

19.10.2011 | Personalszene

Das mobile Berliner Werbenetzwerk Madvertise baut seine Personalabteilung aus: Seit Jahresbeginn hat es seine Mitarbeiterzahl fast verdoppelt und zählt an sechs europäischen Standorten insgesamt 55 Mitarbeiter. Um diese rasante Personalentwicklung professionell zu begleiten, hat Madvertise den international erfahrenen HR-Profi Clemens Michel als Human Resource Director ins Boot geholt.

Als Human Resources-Manager kann Clemens Michel auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Personalmanagement- und Beraterpositionen zurückblicken. Bevor Michel zu Madvertise wechselte, war er in Frankfurt am Main bei der KFP GmbH/ Change GmbH als HR-Manager gesamtverantwortlich für das strategische und operative Personalmanagement des Unternehmens in Europa. Von 2002 bis 2007 war er in gleicher Position bei der Moody‘s Deutschland GmbH tätig. Dort führte er unter anderem ein Personalmanagementsystem ein und konzipierte zudem ein Personalbeurteilungssystem. Darüber hinaus verfügt Clemens Michel über eine große und langjährige Auslandserfahrung: So leitete der Manager unter anderem Anfang der 90er Jahre das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Panama.