Neuer Head of Human Resources bei Q_Perior

15.09.2011 | Personalszene

Henrich Götz ist seit Juli der Head of Human Resources bei der Business- und IT-Beratung Q_Perior AG, die aus der Fusion der Esprit Consulting AG mit der Agens Consulting GmbH sowie der Paricon AG zur Mitte dieses Jahres in München entstanden ist.

Götz berichtet in seiner neuen Funktion künftig an CEO Karsten Höppner. Der 39-Jährige bringt langjährige Erfahrung im Personalbereich mit: Vor seinem Wechsel zur Q_Perior AG, die derzeit rund 400 Mitarbeiter in fünf Ländern beschäftigt, war er drei Jahre lang Head of Human Resources bei der Esprit Consulting AG. Von 2007 bis 2008 arbeitete Götz als HR Manager bei Hilti. Bei Amazon.de verantwortete er zwischen 2003 und 2007 die Position des Senior HR Business Partner.