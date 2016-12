Neuer Head of Human Resources bei Mesterheide

24.09.2012 | Personalie

Oliver Fichte

Bild: Mesterheide

Oliver Fichte ist neuer Head of Human Resources bei der Mesterheide GmbH Insurance Brokers & Riskmanagers mit Hauptsitz in Alsfeld. Er berichtet direkt an den Inhaber und Geschäftsleiter, Lars Mesterheide.

Lars Mesterheide hatte zuvor die Personalarbeit verantwortet. Erst im Juli dieses Jahres wurde die Position des Head of HR neu geschaffen. Mit dieser Maßnahme soll der Expansion des Versicherungsunternehmens Rechnung getragen werden. In der Unternehmensgruppe sind insgesamt etwa 130 Mitarbeiter beschäftigt.

Fichte war zuvor HR-Manager und Leiter Recruitment bei Hoesch & Partner.