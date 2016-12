Neuer Head of Human Resources bei Bigpoint

27.01.2012 | Personalszene

Seit Januar verantwortet Jens Thürnagel den Bereich Human Resources bei Bigpoint. Der 49-Jährige folgt auf Gitta Blatt, die die Bigpoints Personalabteilung bis Ende vergangenen Jahres geleitet hatte. In seiner Position als Head of HR zeichnet Thürnagel vor allem für die internationale strategische Personal- und Organisationsentwicklung verantwortlich.

Vor seinem Einstieg bei Bigpoint war Jens Thürnagel als HR Director bei Barclaycard in Hamburg beschäftigt. Hier gehörten die Implementierung internationaler Firmenstandards, die Neuausrichtung der HR-Abteilung sowie die Einführung neuer Trainingsstandards zu seinen Hauptaufgaben. Eine weitere Station in der Karriere des Betriebswirtes war Staples Deutschland, wo er als HR Director für rund 2.400 Mitarbeiter in verschiedenen europäischen Ländern verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei Staples arbeitete Jens Thürnagel unter anderem als HR Director bei Starbucks Coffee Deutschland, als Head of HR bei Nestlé Deutschland sowie bei der Energis/Ision Internet AG.