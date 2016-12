Neuer Head of Group Human Resources bei Kaba

24.06.2011 | Personalszene

Seit Anfang Juni ist Dr. Karin Bertschinger Head of Group Human Resources bei der Kaba Gruppe, einem börsennotierten Sicherheitsindustrie-Konzern mit circa 8.000 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern und Hauptsitz in Zürich. In dieser Funktion verantwortet sie das gruppenweite HR Management.

Karin Bertschinger hat 16 Jahre Berufserfahrung als Personalleiterin, Strategieberaterin und Projektmanagerin in global und europaweit tätigen, börsennotierten Konzernen: Die 47-jährige hat ihre Karriere als Strategieberaterin bei E.ON begonnen, war danach bei der Unternehmensberatung Accenture Senior Managerin im Bereich Global Human Resources und Leiterin der Personalentwicklung für Deutschland, Schweiz und Österreich. 2004 übernahm sie als Vice President Group Human Resources die Gesamtverantwortung für das HR Management des europaweit tätigen Mode-Einzelhandelskonzerns Charles Vögele.

Karin Bertschinger hat an der Universität zu Köln Betriebswirtschaft studiert. Sie hat einen Doktortitel der Universität St. Gallen (Schweiz) und ist Master des Instituts für systemische Beratung in Wiesloch.