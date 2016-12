Neuer Geschäftsführer bei All Service 4 You

31.10.2012 | Personalie

Christian Jäkel

Bild: All Services 4 You

Christian Jäkel wurde kürzlich zum Geschäftsführer der Gebäudemanagement-Firma All Service 4 You mit Sitz in Bad Homburg berufen. Er folgt auf Dorothee Röckinghausen und ist unter anderem für den Bereich Personal zuständig.

Jäkel ist bei All Service 4 You neben dem Personalbereich auch für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, IT, Fuhrparkmanagement, Marketing und Kommunikation zuständig.

Der 40-Jährige hatte zuvor bereits Leitungsfunktionen bei verschiedenen internationalen Unternehmen inne. In den vergangenen acht Jahren war er als CFO bei einem Medizinunternehmen im Rhein-Main-Gebiet tätig, wo er neben anderen Aufgaben auch Personalverantwortung trug.