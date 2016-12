Neuer Finanzvorstand bei der Hirschvogel Automotive Group

20.01.2012 | Personalszene

Seit 1. Januar verantwortet Alfons Hätscher den Geschäftsführungsbereich Finanzen, Personal und Corporate Governance als Chief Financial Officer (CFO) bei der Hirschvogel Automotive Group. Der 49-Jährige arbeitete bisher als Finanzfachmann in verschiedenen verantwortlichen Funktionen in der Elektronikindustrie.

Hätscher tritt die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers/CFO und Sprechers der Geschäftsführung Josef X. Baumeister an, der auf eigenen Wunsch zum 31. Januar aus dem Unternehmen ausscheidet, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig wurde mit Wirkung zum 1. Januar auch Udo Fichtner als Bereichsleiter und Prokurist für den Bereich Konzern Personal und Services eingesetzt. Damit soll die Entwicklung des Personals und der Unternehmenskultur zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen, teilte das Unternehmen mit. Fichtner war bisher in verantwortlichen Aufgaben des Personalmanagements in international agierenden Unternehmen tätig.