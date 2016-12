Neuer CFO bei One Phone Deutschland

19.08.2011 | Personalszene

Zum 1. April hat Andreas Stengel die Leitung der Finanzabteilung als Chief Financial Officer (CFO) der One Phone Deutschland GmbH übernommen. In seiner neuen Position verantwortet der 42-Jährige neben dem Bereich Finanzen auch das Ressort Personal.

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler bringt über 13 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit. Zuletzt vertrat er bei der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG die Position des Financial Analyst im Strategischen Controlling.

Unter der Leitung von Andreas Stengel sollen die Bereiche Finanzplanung, Controlling, Finanzberichterstattung, Risikomanagement und Ressourcenplanung des Telekommunikationsanbieters ausgebaut und neben Finanzoptimierung auch das strategische Wachstum vorangetrieben werden. Die Herausforderungen der schnell wachsenden Telekommunikationsbranche kennt Stengel durch seine Erfahrungen in leitenden Positionen im Marketing- und Vertriebscontrolling sowie dem strategischen Controlling.