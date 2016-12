19.09.2012 | Personalie

Thomas Sattelberger

Bild: StudioLoske

Thomas Sattelberger wurde am 13. September im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der Faurecia Automotive GmbH zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Von 2007 bis Mai 2012 war er als Personalvorstand und Arbeitsdirektor für die Deutsche Telekom AG tätig.

Sattelberger wird in verschiedenen leitenden Positionen die Unternehmensstrategie von Faurecia mitgestalten. Vor seiner Tätigkeit bei der Telekom war Sattelberger Mitglied des Vorstandes des Automobilzulieferers Continental AG in Hannover. In beiden Positionen verantwortete und gestaltete er die strategische Ausrichtung der Personalarbeit.

Auch im Rahmen seiner Tätigkeit für die Deutsche Lufthansa AG von 1994 bis 2003 war der im Jahr 1949 geborene Betriebswirt in leitender Funktion tätig - zuletzt als Mitglied des Bereichsvorstands der Lufthansa Passage Airline für die Bereiche Service-Operation und Produktentwicklung.

Seine berufliche Karriere begann Sattelberger im Jahr 1975 beim Stuttgarter Daimler-Benz Konzern. Verschiedene Stationen innerhalb des Konzerns führten ihn über die MTU Motoren- und Turbinen-Union GmbH, die Mercedes Benz AG in Stuttgart letztendlich zur DaimlerChrysler Aerospace AG nach München, wo er bis 1994 den Zentralbereich Management Development und Education leitete.