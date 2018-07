Katrin Becker-Oligmüller Bild: Rezidor Hotel Group

Katrin Becker-Oligmüller (47) ist seit dem 4. April Area Director Human Resources für Zentral- und Südeuropa bei der Rezidor Hotel Group. Sie folgt auf Joanne Murphy, Manager for Talent Management and Development bei Rezidor.

Becker-Oligmüller ist in der neuen Position für die Personalarbeit in der DACH-Region sowie in 17 weiteren Ländern verantwortlich. Sie berichtet direkt an Arno Schwalie, den Area Vice President. Ihr Fokus soll auf der Gewinnung von Führungskräften liegen.

Zuvor war Becker-Oligmüller unter anderem bei der Dresdner Bank, bei Sodexo und zuletzt bei der Marketing- und Kommunikations-Agentur Innocean tätig.