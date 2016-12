Neuer Arbeitsdirektor bei Areva

17.11.2011 | Personalszene

Der Aufsichtsrat der Areva NP GmbH, Weltmarktführer im Bereich Kernenergie, hat Veränderungen in der Geschäftsführung beschlossen. Carsten Haferkamp wird zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer und Arbeitsdirektor berufen. Zudem wird Stefan vom Scheidt neuer Technischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung.

Carsten Haferkamp wird Rüdiger Steuerlein nachfolgen, der zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht. Haferkamp ist seit 2009 Kaufmännischer Leiter für Revisionsservice und Reparatur- und Austauschprojekte im sogenannten 'Installed Base' Geschäft, dem Geschäftsbereich, der für die Betreuung in Betrieb befindlicher Kernkraftwerke im In- und Ausland verantwortlich ist.

Von 2005 bis 2009 leitete der gelernte Wirtschaftsingenieur die Buchhaltung und die Steuergruppe der Areva NP in Deutschland. Davor war Haferkamp bei der französischen Muttergesellschaft in Paris zweieinhalb Jahre als Liaison Officer für die deutsche Region zuständig. Von 1999 bis Ende 2002 leitete er, anfangs noch bei der Siemens AG, nachfolgend bei der heutigen Areva NP GmbH, die Angebotsabteilung für Brennelemente und war Kaufmännischer Projektleiter bei verschiedenen Aktivitäten im Kernbrennstoffkreislauf im In- und Ausland.

Carsten Haferkamp studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt und nahm unter anderem am International Business Linkage Program an der Technischen Universität in Helsinki, Finnland, teil.