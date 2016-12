07.09.2012 | Personalie

Marion Festing

Bild: David Ausserhofer

Erstmals in ihrer Geschichte wird die internationale Wirtschaftshochschule ESCP Europe von einer Frau geführt: Professor Marion Festing steht seit 1. September als neue Rektorin an der Spitze des deutschen Campus der ESCP Europe.

Neuer Generaldirektor der ESCP Europe, zu der auch Standorte in Paris, London, Madrid und Turin gehören, ist Professor Edouard Husson. Er folgt auf Professor Pascal Morand.

Festing ist seit dem Jahr 2002 Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Personalmanagement und Interkulturelle Führung an der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin. Als gesamteuropäische Forschungsdekanin hat sie an der strategischen, konsequent europäischen Ausrichtung der ESCP Europe mitgewirkt. Außerdem hat sie durch die langjährige Leitung des European Executive MBA Programms am Standort Berlin und eine Vielzahl praxisnaher Forschungsprojekte enge Kontakte zur deutschen und europäischen Wirtschaft entwickelt.

Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Internationalen Personalmanagement. Festing ist Mit-Herausgeberin der „Zeitschrift für Personalforschung“ und im Herausgeberbeirat verschiedener weiterer Fachzeitschriften.