Neue Personalleitung bei MLP

Dr. Sabine Helling-Moegen leitet seit Mitte Januar 2011 das Personalwesen beim Finanz- und Vermögensberater MLP AG, wo sie ein 20-köpfiges Team führt.

Die 39-jährige Juristin war zuletzt Bereichsleiterin Administration bei der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin und in dieser Funktion auch für das Thema Personal verantwortlich. So kümmerte sie sich unter anderem um das Thema Talentmanagement und hat eine Akademie für Führungskräfte sowie mehrere Mentoring-Programme für die Nachwuchsförderung aufgebaut. Für die Berliner Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft mit Standorten in Bonn, Brüssel, Moskau und Peking etablierte sie zudem ein neues System der Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche.