13.01.2012 | Personalszene

Andrea Fell ist seit November 2011 neue Personaldirektorin der Dorint Hotels & Resorts. Die 43-Jährige verfolgt ambitionierte Ziele, will sie doch nach eigenen Angaben Dorint zu einem der besten Arbeitgeber der Branche machen.

Fort- und Weiterbildung nimmt für sie dabei einen wichtigen Stellenwert ein. Deshalb ist eines ihrer ersten Projekte, neue Schulungskonzepte für die Dorint Hotels & Resorts zu entwickeln. "Diese sollen so konzipiert sein, dass sie alle Mitarbeiter ansprechen." Die Schulungen sollen dezentral und lokal durchgeführt werden. Das bedeutet, die Trainer kommen in die Hotels, um so allen Mitarbeitern die Teilnahme zu ermöglichen. Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie im Bereich Ausbildung. "Nur der gute Ausbildungsbetrieb wird zukünftig auch gute Auszubildende finden", ist Fell überzeugt.

Bevor Andrea Fell ihre Stelle als Personaldirektorin der Dorint Hotels & Resorts antrat, war sie 14 Jahre bei der Rezidor Hotel Group im Personalmanagement tätig. Die vergangenen fünfeinhalb Jahre als Director People Management in Brüssel.