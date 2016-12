Neue Personalchefin bei Nespresso Österreich

22.03.2012 | Personalszene

Seit 1. Februar ist Claudia Pokorny neuer Human Resources Director bei Nespresso Österreich. Die 46-Jährige folgt auf Gabriele Staubmann, die als Personaldirektorin zu Nestlé Österreich gewechselt ist.

Vor ihrem Einstieg bei Nespresso war Claudia Pokorny HR Business Partner in der Personalabteilung von Nestlé Österreich. In der Zeit vor Nestlé war die gebürtige Tirolerin beim Pharmakonzern Sanofi-Aventis im Bereich Development und Recruitment beschäftigt. Davor sammelte die studierte Betriebswirtin und Absolventin der Universität Innsbruck bei Abz.Austria umfangreiche Erfahrungen in der Erwachsenenbildung.