Neue Personalchefin bei ARD-Werbung Sales & Services

18.01.2012 | Personalszene

Karin Jankowski hat mit Wirkung zum 16. Januar die Leitung Personal und Verwaltung bei der ARD-Werbung Sales & Services GmbH (AS&S) in Frankfurt übernommen. Die 46-Jährige tritt die Nachfolge von Dirk Jost an, der zur Kassenärztlichen Vereinigung Frankfurt gewechselt ist.

Jankowski kommt von der radio NRW GmbH, wo sie seit 1999 zunächst als Personalreferentin und zuletzt als Leiterin Recht und Personalwesen tätig war. Zuvor arbeitete sie als Juristin in der Personalabteilung der Flachglas Aktiengesellschaft und in einem Dortmunder Anwaltsbüro. Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin ARD-Werbung Sales & Services freut sich auf die Zusammenarbeit mit Karin Jankowski. "Sie verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Personalwesen, Personalcontrolling sowie dem Arbeitsrecht und wird unser Unternehmen hier ideal verstärken", sagt sie.