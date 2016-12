21.10.2011 | Personalszene

Sandra Winzinger ist seit Oktober neue Leiterin der GULP Geschäftsstelle Stuttgart. Die 32-Jährige wird sich künftig um den weiteren Ausbau der IT-Personalagentur am Standort Stuttgart kümmern – dazu gehören vor allem die geplanten Neueinstellungen und die Aus- und Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter.

Winzinger ist bereits seit neun Jahren bei GULP tätig: Nach ihrem Einstieg als Account Managerin in Vertrieb und Kundenbetreuung erklomm sie Stück für Stück die interne Karriereleiter – und wurde zur Key Account Managerin, zur Mentorin, zur Teamleiterin, zur stellvertretenden Geschäftsstellenleiterin und schließlich zur Nummer eins in der GULP Geschäftsstelle Stuttgart.

Die in München ansässige IT-Personalagentur und Projektbörse GULP beschäftigt in der Zentrale und an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart und Zürich derzeit über 150 interne Mitarbeiter.