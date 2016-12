Neue HR-Bereichsleiterin bei Ista Region Central Europe

31.08.2011 | Personalszene

Anette Kreitel-Suciu ist seit Kurzem neue Bereichsleiterin Human Resources bei der Ista Deutschland GmbH und zuständig für die Region Central Europe. In dieser Funktion verantwortet sie die Umsetzung der HR Strategie und die gesamten Themenfelder des HR Managements wie Personalmarketing, Recruitment, HR Services, Personalentwicklung sowie Ausbildung.

Anette Kreitel-Suciu hat Wirtschaftswissenschaften studiert und verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Funktionen des Personalmanagements, davon knapp zehn Jahre in leitenden Funktionen. Sie begann ihre berufliche Karriere im Essener Evonik-Konzern und wechselte später in die Telekommunikations- und Dienstleistungsbranche, zunächst zu E-Plus. Dort leitete sie knapp fünf Jahre die Abteilung HR Development, bevor sie 2007 zur SNT Deutschland AG wechselte. In diesem Dienstleistungsunternehmen für Customer Service Management und Kundendialog, das zum niederländischen Telekommunikationskonzern KPN gehört, war sie vier Jahre für das gesamte HR Management verantwortlich.