Michael Verhoff ist neuer Arbeitsdirektor bei Accor Hospitality

09.01.2012 | Personalszene

Als neuer Arbeitsdirektor und Leiter Human Resources bei der Accor Hospitality Germany GmbH zeichnet seit Dezember 2011 Michael Verhoff verantwortlich. Der 43-Jährige wurde in dieser Funktion gleichzeitig zum Geschäftsführer bestellt. Er berichtet weiterhin an den Vorsitzenden der Geschäftsführung (COO), Peter Verhoeven.

Michael Verhoff schloss im Jahr 1991 seine Ausbildung zum Hotelfachmann im ibis Hotel Paderborn ab. Bis zum Jahr 1999 durchlief er verschiedene Funktionen innerhalb der Marke ibis in Deutschland. Im Jahr 2000 nutzte er die internationalen Weiterbildungsmöglichkeiten bei Accor bevor er im Januar 2001 zum Director of Operations ibis Deutschland und Österreich ernannt wurde. Im Jahr 2002 kam die Verantwortung für die ibis Häuser in der Tschechischen Republik und Rumänien hinzu.

Im Jahr 2003 wechselte Verhoeff die Marke und wurde Director of Operations Novotel Süd- und Ostdeutschland. In den Jahren 2004 und 2005 war er markenübergreifend als Regionaldirektor für alle Accor Hotels in Süddeutschland verantwortlich.

Während seiner Zeit als Director of Operations Dorint Novotel & Novotel Deutschland (2005/2006) sowie Novotel Deutschland (2007 bis Mai 2010) war Michael Verhoff von 2005 bis Mitte 2010 auch Mitglied des Aufsichtsrats der Accor Hotellerie Deutschland GmbH. Seit Juni 2010 ist Michael Verhoff als Senior Vice President Operations für die Marken Pullman, MGallery, Novotel und Suite Novotel in Deutschland verantwortlich.