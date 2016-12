03.09.2012 | Messe

Auch 2012 werden wieder zahlreiche Foren auf der Zukunft Personal stattfinden.

Bild: Franz Pfluegl / Zukunft Personal 2011

Die Zukunft Personal gehört jetzt zur Deutschen Messe AG. Trotzdem wartet sie vom 25. bis 27. September 2012 in Köln mit einem bewährten Mix aus Ausstellung, Vortragsprogramm und Rahmenveranstaltungen auf. Bei uns können Sie sich kostenlose Eintrittskarten dafür sichern.

Leser des Personalmagazins und der Zeitschrift wirtschaft+weiterbildung können sich bis zu zwei kostenfreie Eintrittskarten für die Messe sichern. Dafür müssen sie nur bis zum 17. September 2012 eine E-Mail an messekarten@haufe.de senden und dabei ihren Vor- und Nachnamen, die Abteilung und die vollständige Postanschrift an. Die Eintrittskarten werden rechtzeitig bis zur Messe per Post zugesendet. Schnell sein lohnt sich, denn das Kartenkontingent ist begrenzt.

Lohnende Vorträge

Das Vortragsprogramm innerhalb der Messe findet auf insgesamt acht Praxisforen sowie einem E-Learning-Forum statt. Mit dabei ist auch das Personalmagazin, unter anderem mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Neue Wege im Management – was HR dazu beitragen muss" am 25. September (10.15 Uhr, Forum 6). Haufe-Lexware ist außerdem mit einem Fachvortrag von Hermann Arnold zum Thema "Talentmanagement" am 25. September (14.30 Uhr, Forum 3) vertreten. Ein weiterer Fachvortrag von Haufe-Lexware behandelt die aktuellen Änderungen im Arbeitsrecht. Dr. Peter Rambach und Christoph Tillmanns werden erläutern, worauf in Zukunft bei der Personalarbeit zu achten ist (26. September, 12 Uhr, Forum 5).

Zu den fest etablierten Bestandteilen der Messe gehört zudem die Verleihung des HR Next Generation Award am 27. September (15.30 Uhr, Forum 5). Der Award zeichnet junge Personaler aus, die durch ihr Engagement innovative Akzente im HR-Umfeld setzen. Die Verleihung des HR Next Generation Award stellt das zentrale Element innerhalb der Themenreihe "HR Career" am dritten Messetag dar. Weitere Informationen dazu hier.

Drei Messehallen

Wie in den vergangenen Jahren auch, sind die drei Messehallen thematisch aufgeteilt. In Halle 11.1 finden sich Dienstleister, Jobbörsen und Beratungen, in Halle 11.2 die Anbieter von HR-Software und Hardware, in Halle 11.3 die Weiterbildungsanbieter mit dem Stand der Haufe Akademie (S.42). Dort ist auch der gemeinsame Stand von Haufe-Lexware und Umantis lokalisiert (Halle 1.2, Stand K.12 und K.16).

Weitere Informationen zur Messe unter www.zukunft-personal.de