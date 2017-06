08.04.2013 | Messe

Die Messe bietet wie jedes Jahr Überblick zu aktuellen Trends und neuen Produkten.

Bild: Spring Messe / Fotostudio Pfluegl

Die Messe Personal findet schon bald wieder statt. Am 23. und 24. April öffnet die Messe Stuttgart allen HR-Professionals ihre Tore. Die norddeutsche Ausgabe der Messe findet am 14. und 15. Mai in Hamburg statt. Schon jetzt können Sie sich kostenfreie Eintrittskarten sichern.

Wer ein oder zwei Eintrittskarten kostenfrei erhalten möchte, muss nur bis 15. April eine E-Mail an messekarten@haufe.de schicken und darin Vor- und Nachname, Abteilung sowie die vollständige Postanschrift angeben. Die Eintrittskarten werden per Post rechtzeitig bis zur Messe zugestellt. Die Karten gelten wahlweise für einen Messebesuch in Stuttgart oder Hamburg. Schnell sein lohnt sich, denn das Kartenkontingent ist begrenzt.

Die Haufe Gruppe auf der Messe Personal Süd und Nord

Der Stand von Haufe-Lexware befindet sich auf der Messe Personal Süd in Halle 6 (Stand C.14), auf der Personal Nord an einem gemeinsamen Stand mit der Haufe Akademie in Halle H (Stand B.12).

Hier können Sie sich über die Software- und Fachinformationslösungen für Personalfachleute informieren. Neben "umantis Talent Management" – der Software für Bewerber- und Talentmanagement – erhalten Sie dort Einblicke in die neuen Lösungen "Haufe Zeugnis Manager Premium" und "Haufe Personal Office Gold". Informationen über Qualifizierungen und Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte finden Sie darüber hinaus am Stand der Haufe Akademie ebenfalls in Halle 6 (Stand C.18).