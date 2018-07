Matthias Olten Bild: Eco

Die Kompetenzgruppe E-Recruiting im Eco-Verband der deutschen Internetwirtschaft steht unter neuer Leitung: Matthias Olten hat das Amt übernommen, den Verband in Sachen E-Recruiting zu vertreten. Im Hauptberuf ist Olten bei der Kalaydo GmbH & Co. KG tätig.

Bei Kalaydo ist Olten als Mitglied des Management-Teams für die Leitung der Jobbörse verantwortlich. Kalaydo ist mit mehr als 1,4 Millionen Anzeigen (Jobs, Immobilien, Autos sowie Kleinanzeigen) laut eigenen Angaben eines der größten regionalen Anzeigennetzwerke Deutschlands.

Die Kompetenzgruppe E-Recruiting dient der Förderung und Verbreitung des Themas, dem Austausch zwischen den Marktteilnehmern, der Festlegung von Standards für Dienstleister und für den Datenaustausch sowie dem Austausch der Interessen der rekrutierenden Unternehmen und der Anbieter im Markt. Zum Spektrum gehören Themen wie Serious Gaming im Recruitingprozess, Karriere-Websites, Recruiting 2.0, Online-Stellenanzeigen und Social Media und Mobile Recruiting.

Das nächste Treffen der Kompetenzgruppe findet am 11. April am Hauptsitz des Eco-Verbands in Köln statt.