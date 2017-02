10.01.2013 | Personalie

Frauke Bastians

Bild: Heute und Morgen GmbH

Das Kölner Marktforschungsinstitut "Heute und Morgen" baut sein Leistungsspektrum in der Organisationsforschung und -beratung weiter aus: Als neue Leiterin des Fachbereichs wurde Dr. Frauke Bastians gewonnen, die das Team seit dem 2. Januar personell verstärkt.

Zum erweiterten Leistungsspektrum zählen neben dem bereits etablierten Angebot an Mitarbeiter- und Führungskräftebefragungen sowie Vertriebspartnerbefragungen nun auch die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, Arbeitgeberimageanalysen, Personalmarketingberatung, Managementcoaching und Mitarbeiterschulungen.

Bastians (39) ist Arbeits- und Organisationspsychologin und war zuvor bei T-Systems International in Frankfurt im Stab der GF Human Resources, im Fachbereich Management & Führung am Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW in Münster sowie als Director Organisational Consulting bei You Gov Deutschland in Köln tätig.