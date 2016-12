Marcus Morgenstern ist neuer Leiter Recruiting bei Sellexpert

17.07.2012 | Personalie

Bild: Christian Buck

Marcus Morgenstern leitet seit Kurzem das Recruiting beim Bruchsaler Healthcare-Dienstleister Sellxpert. Er war bereits von 2007 bis 2011 als Recruiting-Manager beim Unternehmen beschäftigt

Morgenstern (34) kehrt von der Hornbach Baumarkt AG, wo er das Recruiting für den deutschen Markt verantwortete, zu Sellexpert zurück. Hier soll er nun neue Konzepte entwickeln. Dazu gehört auch die verstärkte Berücksichtigung von Young Professionals sowie die Individualisierung der Bewerberansprache. Zum Kerngeschäft des Unternehmens zählen nach eigenen Angaben das Rekrutieren von Vertriebsmitarbeitern sowie das Aufstellen und Führen von Außendienstlinien für mittelständische und große Pharmaunternehmen.

Vor seinem ersten Engagement bei Sellxpert war Morgenstern in der Einzelhandelsbranche bei der Sig Retail GmbH sowie im Marketing bei der Cursiv Werbeagentur GmbH in Karlsruhe und der Bruker Optik GmbH in Ettlingen tätig.