17.04.2013 | Personalie

Marcus Kerriou wechselt zu YIT.

Bild: YIT Group

Seit Kurzem ist Marcus Kerriou neuer Head of Human Resources bei YIT Building Services Central Europe. Er berichtet in dieser Funktion direkt an den Präsidenten des finnischen Unternehmens.

YIT ist im Bereich Gebäudetechnik sowie Bau- und Industriedienstleistungen tätig ist. In Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Rumänien arbeiten rund 3.380 Mitarbeiter für die Gruppe.

Zuvor war der gebürtige Franzose Kerriou als Senior Vice President HR & Communications bei einem Hersteller für Spezialbeschichtungen tätig.