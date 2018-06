Marco Holzapfel Bild: Haufe Online Redaktion

Die Carglass GmbH hat seit Kurzem einen neuen Leiter strategisches Personalwesen: Marco Holzapfel kommt von McDonald’s Deutschland.

Holzapfel (30) berichtet in dieser Funktion an Lucio Paolo Torroni, den HR Director von Carglass in Deutschland. Die Position, in der Holzapfel unter anderem für die Bereiche Talent Management, Employer Branding und Personalpolitik zuständig ist, wurde neu geschaffen. Bei Carglass in Deutschland arbeiten rund 1.900 Mitarbeiter.

Marco Holzapfel hat im Jahr 2012 den HR Next Generation Award gewonnen, der unter anderem vom Personalmagazin aus der Haufe Gruppe an Nachwuchstalente aus dem Personalwesen verliehen wird. Die Bewerbungsphase für das Jahr 2013 läuft noch bis zum 1. Juli.

Mehr Informationen zum HR Next Generation Award.