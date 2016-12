Manuel Egger wechselt zur Sovanta AG

20.12.2011 | Personalszene

Manuel Egger, derzeit Sales Director Presales Human Capital Management, verlässt zum Jahresende die SAP Deutschland AG & Co. KG, um zur Sovanta AG zu wechseln. Dort wird er künftig den Bereich der Personallösungen übernehmen.

Der Diplom-Betriebswirt (BA) ist seit 12 Jahren beim Walldorfer Softwarehersteller. Von 1999 bis 2002 absolvierte er in Kooperation mit SAP ein duales Studium an der Berufsakademie Mannheim in der Fachrichtung Industrie mit den Schwerpunkten Marketing und Personal. Seit 2002 war Egger als Product Sales Executive Human Resources im Vertrieb für die SAP Personalwirtschaftlösung tätig. Fünf Jahre später übernahm er die Verantwortung für den Regional Solution Sales HCM in EMEA Central (DACH & Beneluxstaaten). Derzeit ist er in der Region DACH für die Deutschen HCM Prelsales Aktivitäten verantwortlich.