Lothar Barth wird neuer Personaldezernent der Stadt Aachen

24.10.2011 | Personalszene

Dr. Lothar Barth wird ab Januar 2012 neuer Personal- und Organisationsdezernent der Stadt Aachen. Der 40-Jährige übernimmt damit die Verantwortung für circa 4.000 Mitarbeiter.

Der Aachener Stadtrat wählte den ehemaligen Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis in seiner Sitzung Mitte September einstimmig zum Nachfolger von Heinz Lindgens, der im Januar kommenden Jahres in den Ruhestand gehen wird.

Barth studierte von 1990 bis 1995 an der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaft. Von Februar 1998 bis Januar 2001 war er Leiter der Stabsabteilung des Oberbürgermeisters der Stadt Esslingen, danach bis 2003 Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadt Remseck am Neckar. In Bad Mergentheim war er von 2003 bis April 2011 Oberbürgermeister.