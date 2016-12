Leadership & Management Forum Europe: Austausch mit Top-Managern

17.02.2012 | Personalszene

Am 23. und 24. April könnenn Sie sich beim Leadership & Management Forum Europe mit den Top-Führungskräften der deutschen und europäischen Management-Community austauschen. Unter dem Motto "Leaders We Love" sollen die Keynotes zu Debatten und die Praxisbeispiele zum Nachahmen anregen.

Das Leadership & Management Forum Europe richtet sich neben den CEOs und Vorständen auch gezielt an Personalentscheider. Die Speaker vermitteln neue Ansätze und Ideen und vertreten unterschiedliche Führungsstile und Kulturen. Zudem berichten sie von Ihren Erfahrungen aus der Personal- und Unternehmensführung, die sie auf Ihren Stationen in den großen Unternehmen dieser Welt gesammelt haben - immer mit Bezug zu den aktuellen Geschehnissen.

Am Forum 2012 werden sich die Teilnehmer intensiver mit der Frage beschäftigen, wie sich Führung unter unsicheren Rahmenbedingungen gestaltet.

Zahlreiche Management-Ikonen berichten

Keynote-Speaker ist unter anderem Tachi Kiuchi. Der Managing Director der Mitsubishi Electric Corporation wird das Thema "Sustainability: Business Lessons from Nature" vorstellen. Der Gründer der DM-Drogerie Markt GmbH, Professor Götz W. Werner, wird zum Thema "Creating a Self-Learning Corporate Culture" sprechen. Zudem wird Patrick D. Cowden, Vice President & General Manager Hitachi Data Systems in Deutschland, die unterschiedlichen Führungskulturen mit dem Thema "Beyond Leadership: Leading beyond Cost and Controlling", unter die Lupe nehmen.

Alle Informationen zur Veranstaltungen erhalten Sie hier: www.lmfeurope.com