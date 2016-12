Küttner ist Arbeitsrechtskanzlei des Jahres

04.11.2010 | Personalszene

Die Sieger der Juve Awards stehen fest. Kanzlei des Jahres wurde Gleiss Lutz, Arbeitsrechtskanzlei des Jahres ist Küttner.

Die Juve Awards 2010 wurden in insgesamt 17 verschiedenen Kategorien an 14 Kanzleien und 3 Inhouse-Teams aus Unternehmen für ihre Arbeit im vergangenen Jahr vergeben.

Küttner: Hochwertige Mandate, gelungene Nachfolge

Der Initiator des Preises lobt an Küttner, dass die Stabsübergabe vom Doyen der Kanzlei, Seniorpartner Wolfdieter Küttner, an seine Nachfolger ausgezeichnet gelungen sei. Nicht nur die mittlere Partnergeneration habe sich einen Namen gemacht. Bemerkenswert sei auch, dass nun junge Partner wie Tim Wißmann die Beziehungen zu großen Unternehmen wie Ford, Lekkerland und Grundy pflegen. Gleichzeitig zögen die hochwertigen Mandate bei Küttner auch Nachwuchstalente aus renommierten Kanzleien wie Freshfields und Heuking an.