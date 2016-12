12.05.2011 | Personalszene

Am 8. und 9. Juni findet parallel zum DGFP-Kongress in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden die Fachmesse "Personal & Weiterbildung" statt. Leser des Personalmagazins und der "wirtschaft + weiterbildung" können sich jetzt kostenlose Eintrittskarten für die Messe sichern.

Bereits zum 19. Mal veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) begleitend zu ihrem Fachkongress die Messe "Personal & Weiterbildung". Um die Attraktivität der Fachmesse am 8. und 9. Juni für Aussteller und Fachbesucher zu steigern, setzt die DGFP in diesem Jahr viele neue Akzente.

Stärkere Verzahnung von Kongress und Messe

Das neu kreierte Forum Networking aus dem parallelen DGFP-Kongress ist in die Messe integriert und damit auch den Fachbesuchern offen zugänglich. Darüber hinaus werden die Themen der Kongress-Foren am späten Nachmittag beider Veranstaltungstage inhaltlich in den Messe-Podien und Aktionsflächen durch Beiträge der Aussteller in Form von Workshops, Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen ergänzt. Zudem erhalten registrierte Fachbesucher erstmalig die Möglichkeit, einzelne Vorträge aus dem DGFP-Kongress im Rahmen ihres Messebesuchs zu buchen.

Das Ausstellungsspektrum ist thematisch gegliedert, so dass sich die Fachbesucher besser in den fünf Hallen zurecht finden. Neben klassischen Messe-Podien wird es offene Aktionsflächen zu bestimmten Themen geben, z.B. für die neuen Sonderbereiche „Social Media HR Forum powered by humancaps“ und „health@work powered by upgrade human resources“.

