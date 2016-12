Kostenlose Eintrittskarten für die Messe "Personal 2012"

22.03.2012 | Personalszene

Die Messe "Personal2012" gibt es dieses Jahr wieder im Doppelpack – in Stuttgart und Hamburg. Leser des "Personalmagazin", der "wirtschaft + weiterbildung" sowie Online-User des Haufe Personal-Portals können sich nun kostenlose Eintrittskarten sichern.

Die Messe-Zwillinge, die 2011 erst Premiere feierten, laden wieder zum Austausch und Networking ein. Personaler erhalten hier die Chance, sich in kurzem zeitlichen Abstand gleichermaßen durch einen umfassenden Überblick über Trends und Marktentwicklungen im Human Resource Management für ihre Aufgaben in Unternehmen zu rüsten. Dabei stehen sowohl gemeinsame Programmpunkte als auch lokale Akzente im Mittelpunkt.

Zu beiden Austragungsorten kommen beispielsweise drei Keynote-Speaker. So etwa Pero Miæiæ, einer der führenden Experten für Zukunftsmanagement in Europa, oder Dominik Neidhart, der in seinem Vortrag beschreiben wird, wie er mit dem Schweizer Team Alinghi den Americas Cup im Segeln gewann. Lokale Highlights präsentiert der Veranstalter Spring Messe Management unter anderem in Kooperation mit dem HR-Roundtable, einem deutschlandweit bekannten Personalertreff.

So sichern Sie Ihre Eintrittskarte

Als Leser des „Personalmagazins“ und der „wirtschaft + weiterbildung“ sind Sie herzlich eingeladen, die Messe zu besuchen. Dafür können Sie sich ab sofort bis zu zwei kostenlose Eintrittskarten sichern. Schicken Sie bis zum 17. April eine E-Mail an messekarten@haufe.de und geben Sie bitte Ihre vollständige Postanschrift an. Die Karten gelten wahlweise für einen Messebesuch in Hamburg oder in Stuttgart. Ihre Eintrittskarten senden wir Ihnen per Post rechtzeitig bis zur Messe zu. Schnell sein lohnt sich, denn das Kartenkontingent ist begrenzt.