22.09.2010 | Personalszene

Bei der Begrüßung sind im Berufsleben einige Etikette-Regeln zu beachten. Begrüßt man einen ranghöheren Kollegen oder eine Führungskraft ist Zurückhaltung gefragt. Dem anderen gebührt dann der Vortritt. "Der Ranghöhere gibt das Signal zur Begrüßung, indem er die Hand ausstreckt", warnt die Etikette-Trainerin Gabriele Krischel aus Niederkassel.

Ein leichter, aber nicht zu lascher Händedruck ist angebracht. Wer feuchte Hände hat, wischt sie sich vor dem Gespräch am besten einmal kurz an einem Taschentuch ab. Ein weiterer Fauxpas sei es, sich im Vorstellungsgespräch unaufgefordert zu setzen. "Man nimmt erst dann Platz, wenn es einem angeboten wird", erklärt Krischel, die Mitglied im Netzwerk Etikette Trainer International ist. Gerade jüngere Bewerber vergriffen sich außerdem nicht selten in der Wortwahl beim Begrüßen. "Es heißt 'Guten Tag' - und nicht 'Hallo'", sagt Krischel.