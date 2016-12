Knigge im Beruf: Die Etikette beim Geschäftsessen wahren

02.11.2011 | Personalszene

Beim Geschäftsessen, sind die Etiketteregeln lockerer als im Büro, denn im Restaurant ist die Atmosphäre privater. "Trotzdem sollten Arbeitnehmer nie vergessen, dass ein Geschäftsessen in erster Linie ein Geschäft und erst in zweiter Linie ein Essen ist", sagt der Karriereexperte Martin-Niels Däfler aus Frankfurt am Main.

Wird daher während des Essens etwa Alkohol getrunken, sollten Geschäftspartner darauf achten, nur moderat zu trinken. "Nach dem zweiten Glas Wein sollte in der Regel Schluss sein", rät der Experte.

Außerdem trinken Berufstätige am besten mindestens genauso viel Wasser wie Alkohol. Wer lieber ganz auf Alkohol bei einem Business-Treffen verzichten möchte, könne auch das ohne weiteres tun, sagt Däfler. Als Absage reiche ein schlichtes "Nein, danke". Eine Begründung müssen Arbeitnehmer der Höflichkeit wegen nicht liefern, wenn sie lieber beim Wasser bleiben.