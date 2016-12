Katrin Strohbach leitet Personalentwicklung bei Gruner + Jahr

15.04.2011 | Personalszene

Zum 1. Juli 2011 übernimmt Katrin Strohbach die Leitung der Personalentwicklung bei Gruner + Jahr. Sie folgt auf Adrian Schimpf, der zur Mediengruppe Madsack wechselt.

Wie wir bereits am 1. April berichteten, verlässt Adrian Schimpf Gruner + Jahr zum 1. Juli und als Personalleiter und Mitglied der Konzerngeschäftsführungskonferenz zur Mediengruppe Madsack.

Nun steht seine Nachfolgerin fest: Die 42-jährige Katrin Strohbach, übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Leitung der "G+J Personalentwicklung". Die G+J Personalentwicklung ist Teil des von Konzernpersonalchef Dr. Günter Maschke, 48, geführten Bereichs "Personal", dem auch in direkter Verantwortung die nationale und internationale Top-Führungskräftebetreuung zugeordnet ist.

Katrin Strohbach ist seit 2001 mit wechselnden Aufgaben und Funktionen in der G+J Personalentwicklung tätig, seit 2007 berichtet sie als Referatsleiterin direkt an ihren Vorgänger Adrian Schimpf.