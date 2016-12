Katja Bauer wechselt von Zalando zu rebuy

20.06.2011 | Personalszene

Katja Bauer übernimmt seit Mai die Human-Resources-Leitung von reBuy.de, einem An- und Verkaufsshop im Internet, wo sie das gesamte Bewerbermanagement, Arbeitsvertragswesen und die Leitung des Personalteams verantwortet.

Dabei kann die 30-jährige Diplom-Verwaltungswirtin auf jahrelange Erfahrungen in leitenden HR-Positionen und fundierte Personalkenntnisse zurückgreifen: Nach einer Ausbildung zur Bürokauffrau mit Schwerpunkt Personalwesen in der Geraer EA Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH zog es Katja Bauer nach Berlin. Dort absolvierte sie ein Sozialversicherungsstudium an der Fachhochschule des Bundes für Wirtschaft und Verwaltung. Daraufhin durchlief die Personalleiterin verschiedene berufliche Stationen: Nachdem sie von Juni 2005 bis Ende 2006 bei der Agentur für Arbeit in Berlin Tempelhof/ Schöneberg als stellvertretende Teamleiterin tätig war, arbeitete sie bis Dezember 2009 als Human Resources Managerin bei Fox Mobile Distribution. Dort gehörten unter anderem die Ausbildungsleitung, das Vertragswesen und die Mitarbeiterberatung zu ihren Aufgaben. Ab Februar 2009 kümmerte sie sich als Head of Human Resources bei Zalando um strategisches Personalmanagement sowie um die Ausgestaltung von innovativen HR-Strategien.