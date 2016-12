Kathrin Menges wird Personalvorstand bei Henkel

27.09.2011 | Personalszene

Kathrin Menges wurde in den Vorstand von Henkel berufen. Als neues Vorstandsmitglied wird die 46-Jährige ab dem 1. Oktober die weltweite Verantwortung für den Personalbereich übernehmen.

"Wir freuen uns außerordentlich, mit Kathrin Menges – wie bereits bei den vorangegangenen Veränderungen im Vorstand – eine Führungskraft aus den eigenen Reihen in den Vorstand berufen zu können. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Personalbereich, ihrer Kompetenz und ihrer Persönlichkeit ist sie bestens für diese herausfordernde Aufgabe geeignet", sagt Kasper Rorsted, Vorsitzender des Vorstands, der den Bereich Personal im Vorstand bisher selbst verantwortet hat.

Kathrin Menges verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Personal. Sie begann ihre Laufbahn 1990 im Personalbereich der Bankgesellschaft Berlin AG. Seit 1999 ist sie für Henkel tätig, zunächst bei Schwarzkopf in Hamburg und seit 2005 in der Unternehmenszentrale in Düsseldorf. Im Jahr 2009 wurde sie Corporate Senior Vice President und Personalchefin von Henkel.