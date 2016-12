Jürgen Theuerzeit ist neuer Director HR bei Vitaphone

26.06.2012 | Personalie

Jürgen Theuerzeit

Bild: Volker Tietze

Jürgen Theuerzeit hat kürzlich beim Telemedizin-Dienstleister Vitaphone in Mannheim die Funktion des Director Human Resources weltweit übernommen. Er kommt von Stryker.

Damit bleibt Theuerzeit (49) in der Medizintechnik. Er war zuvor mehr als zehn Jahre Director Human Resources bei Stryker in Duisburg. Dort war er zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz, wo das Unternehmen auf die Bereiche Endoprothetik, Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Instruments, Micro Implants und Endoskopie spezialisiert ist. Bei Vitaphone mit etwa 250 Mitarbeitern berichtet Theuerzeit direkt an CEO Walter Schmid.