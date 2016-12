Iris Appiano Kugler ist neue Personalchefin des AMS Österreich

14.12.2011 | Personalszene

Seit Dezember leitet Iris Appiano Kugler die Personalabteilung des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich. Sie folgt in dieser Funktion der langjährigen Personalchefin Eva Bauer, die in den Ruhestand tritt.

Die 46-jährige hat seit 16 Jahren als Gleichbehandlungs- und Gender Mainstreaming Beauftragte des Arbeitsmarktservice (AMS) Wien maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung von Gender Mainistreaming im AMS mitgewirkt. Neben ihrer Vortragstätigkeit in der Personalausbildung des AMS war die Juristin darüber hinaus auch in die Konzeption regionaler Karrierelehrgänge des AMS sowie an Großgruppenschulungen zum Thema "Gender & Diversity" beteiligt.