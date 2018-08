Christoph Wolf verstärkt seit Kurzem den Vorstand der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group am Standort Wiesbaden. In dieser Funktion ist er unter anderem für den Bereich Personal tätig.

Seit zehn Jahren ist Wolf (35) in unterschiedlichen Funktionen für die Vienna Insurance Group tätig. Das Unternehmen hat mehr als 24.000 Mitarbeiter in 24 Ländern Zentral- und Osteuropas. Bei der Interrisk übernahm er am 1. Januar die Funktion des Verantwortlichen Risikomanagers und Compliance Officers. Als Vorstandsmitglied ist der studierte Jurist zusätzlich für die Bereiche Personal und Stabsdienste verantwortlich.